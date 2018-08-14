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14.08.2018

В «Молчановке» открывают фотовыставку иркутского альпиниста Сергея Глазунова, погибшего в Пакистане

Иркутск, 14.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В библиотеке имени Молчанова-Сибирского 14 августа откроют выставку фоторабот иркутского альпиниста Сергея Глазунова, погибшего в Пакистане. Об этом сообщается на странице фонда поддержки молодых спортсменов в соцсети «ВКонтакте».

Выставки проводят по всей России. В Иркутске она будет открыта около двух недель.

– Материалы отобраны, ищем площадки по стране и за ее пределами, нужно разместить порядка 40-60 работ. Во время выставки запускаем благотворительный сбор, который полностью пойдет на поддержку спорта, строительство спортивных объектов, пробивку и освоение новых маршрутов и учебных мест занятий. Поддержку интересных идей, экспедиций и проектов в сфере спорта и творчества, – пишут организаторы.

В Иркутске экспозиция откроется в 18.00.

Напомним, Сергей Глазунов вместе с напарником из Санкт-Петербурга Александром Гуковым 29 июня 2018 года начали восхождение на непокоренную вершину «Латок-1» высотой 7 тысяч 145 метров. Как сообщает брат погибшего Евгений Глазунов, альпинисты первыми в мире преодолели это ребро. Сергей Глазунов на одном из этапов сорвался вниз. Его тело 26 июля 2018 года обнаружил пилот вертолёта недалеко от базового лагеря. Родственники спортсмена решили оставить его в горах.

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