В Молодежном под Иркутском открылась новая поликлиника

Иркутский район, 20.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Молодежный Иркутского района открылось новое здание поликлиники, которое по поручению главы региона было выкуплено у застройщика и переведено в областную собственность. Общая стоимость объекта, включая земельный участок и здание поликлиники, составила 255,8 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба губернатора Сергея Левченко, он сам и министр здравоохранения Приангарья Олег Ярошенко приняли участие в торжественной церемонии открытия поликлиники.

– Открытие поликлиники в этом районе – жизненно необходимое событие. Медпомощь станет доступнее, а жизнь людей – комфортнее. Практику, при которой мы не только сами строим, но и выкупаем готовые здания, необходимо продолжать. Уже сейчас определяем объекты, которые строит частный бизнес, под размещение поликлиник или больниц. Подчеркну, что в последние три года на сферу здравоохранения выделяется беспрецедентное финансирование из областного бюджета. В 2016 году – 22,9 млрд рублей, в 2017 – 24,7 млрд рублей, а в этом году с учетом поправок 27,4 млрд рублей, – сказал Сергей Левченко.

Молодежное муниципальное образование включает в себя поселки Молодежный и Новая Разводная. В них официально проживают более 10 тысяч человек, фактически – около 17 тысяч. До настоящего времени 553 жителя Молодежного, в том числе 92 ребенка, прикрепленных к Иркутской районной больнице, получали амбулаторно-поликлиническую помощь в поликлинике поселка Дзержинск, до которого нет прямого транспортного сообщения. Большей же части населения амбулаторно-поликлиническая помощь оказывается в медицинских организациях Иркутска, что создает на них дополнительную нагрузку.

Кроме того, в медуслугах нуждаются студенты ИрГСХА, которая находится на территории Молодежного муниципального образования. В 2018 году в поселке была открыта средняя общеобразовательная школа на 1500 учащихся.

Отмечается, что открытие поликлиники в Молодежном позволит перераспределить потоки обращений за медицинской помощью жителей Иркутского района. Учреждение будет оказывать амбулаторную помощь 24 тысячам жителей Молодежного МО и близлежащих населенных пунктов.

В новой поликлинике будут работать педиатрическое, терапевтическое, консультативно-диагностическое, физиотерапевтическое отделения, кабинет неотложной медицинской помощи, кабинет функциональной и ультразвуковой диагностики, кабинеты медицинской реабилитации, зал ЛФК, ванный комплекс, дневной стационар и другие необходимые службы.

– Благодаря открытию поликлиники созданы новые рабочие места. Прием пациентов будут вести более 50 сотрудников – врачи, средний и младший медицинский персонал,– отметил губернатор.