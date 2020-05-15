|Общественная жизнь в Иркутской области
|17.05.2020
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В музее боевой и трудовой славы ВСЖД появился новый экспонат времен Великой Отечественной войны
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Иркутск, 17.05.20 (ИА «Телеинформ»), – На площади у локомотивного депо Иркутск-Сортировочный появился уличный рупорный громкоговоритель, через который в военные годы оповещали о сводках на фронтах.
Новый экспонат передал в музей пенсионер-железнодорожник, сообщает пресс-служба ВСЖД. Сотрудники восстановили громкоговоритель и запустили его в работу – в дни празднования 75-летия Победы на площади воспроизводились фронтовые песни и сообщения диктора Юрия Левитана о победе советского народа.
Сам музей тоже преобразился в предпраздничные дни. Паровоз, семафор, дефектоскопную тележку и другие экспонаты покрасили и привели в первозданный вид.