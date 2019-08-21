В нацпарках Бурятии установили сроки сбора дикоросов и охоты

Бурятия, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Забайкальском нацпарке установили сроки сбора дикоросов, а в Тункинском – охоты на водоплавающую дичь, пушных животных, боровую дичь и волка.

Так, в Забайкальском нацпарке, сообщает пресс-служба заповедной территории, с 17 августа можно собирать лесную смородину, шикшу и голубику, с 27 августа – шишки кедра и с 28 августа – бруснику. А с 10 сентября 2019 года наступит очередь клюквы. Грибами же можно разжиться по мере их вызревания.

– Сбор пищевых лесных ресурсов допускается в рекреационной зоне и зоне хозяйственного назначения по специальным разрешениям, выдаваемым на контрольно-пропускном пункте парка, – напоминают в нацпарке.

Охотничий билет единого федерального образца, разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия, а также добычу охотничьих ресурсов нужно иметь при себе при промысле в Тункинском нацпарке. Здесь, по сообщению пресс-службы учреждения, с 26 августа по 29 февраля 2020 года открывается спортивная и любительская охота на боровую дичь, с 31 августа по 31 октября 2019 года – на водоплавающую дичь.

С 15 сентября 2019 года по 29 февраля 2020 года можно будет охотиться на лисицу, белку, зайца-беляка, волка.

Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов на территории национального парка будет осуществляться по адресу: село Кырен, улица Ленина, 69.