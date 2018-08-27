В нескольких районах Иркутской области вновь возник высокий уровень пожароопасности в лесах

Иркутская область, 27.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В десяти районах Приангарья вновь возник высокий уровень пожароопасности в лесах.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области со ссылкой на данные регионального УГМС, с 28 по 30 августа местами по области прогнозируются высокие классы пожароопасности лесов. В зоне повышенного внимания – Братский, Чунский, Тулунский, Зиминский, Заларинский, Нукутский, Балаганский, Усть-Удинский, Нижнеудинский, Нижнеилимский районы.

В лесах остальных районов зарегистрированы средние классы пожарной опасности, при которой уже вводится запрет на посещение лесов. В условиях высокой пожароопасности причиной пожара может стать не только костёр, но и брошенный на обочину дороги окурок.

Если вы стали свидетелем лесного пожара, сообщите на прямую линию лесной охраны - 8-800-100-94-00.