В Нижнеилимском районе благодаря фонду Андрея Чернышева благоустроили территорию Памятного знака

Нижнеилимский район, 13.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Радищев Нижнеилимского района благодаря благотворительному фонду депутата Госдумы, координатора партпроекта «Единой России» «Культура малой Родины» в Иркутской области Андрея Чернышева к юбилею победы в Великой Отечественной войне благоустроили территорию Памятного знака. Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР со ссылкой на «Сибирский Характер», когда началась Великая Отечественная война, поселка Радищев еще официально не было на карте. В 1940-х годах люди сюда приехали уже в мирное время, чтобы жить и работать. В 2008 году в поселке установили Памятный знак в благодарность всем тем, кто вернулся и не вернулся с полей сражений. В 2020 году заведующая библиотекой Татьяна Башурова написала проект «Память в сердце храня», который получил финансовую поддержку в рамках грантового конкурса фонда Андрея Чернышева «Сибирский Характер». Средства гранта авторы проекты направили на благоустройство территории памятника к юбилею Великой Победы. – В рамках социального проекта мы планировали благоустроить территорию, разработать макет «Стены памяти», на которой разместим плиты с выгравированными именами участников войны, проживавших в нашем поселке, – рассказывает автор проекта. – Все удалось сделать до 9 мая. Мы заказали и нам изготовили гранитные плиты с именами наших ветеранов, их в нашем поселке семь человек. К сожалению, до этого дня никто из них не дожил, но внукам будет приятно, что имена их дедов сохранены в веках. Здесь же размещена еще одна фамилия – нашего односельчанина, который погиб во время исполнения воинского долга в Дагестанской республике. Также мы высадили Аллею памяти. На прилегающем к памятнику участке, зацветет сирень, яблоня и акация. Победа в конкурсе и финансовая поддержка от фонда позволили нам изготовить и памятные таблички с именами ветеранов Великой Отечественной войны, которые мы установим на домах, где жили наши герои. Сегодня в поселке Радищев проживают 36 тружеников тыла и детей войны. Как только снимут ограничительные меры, все сельчане придут к Памятному знаку, чтобы в торжественной обстановке отметить 75-ю годовщину Победы. Кроме того, 9 мая к подножию памятника возложили венок, состоялась вахта памяти. – Такие проекты очень важны для жителей поселений. В числе победителей конкурса было несколько подобных инициатив. Например, к 9 мая при поддержке фонда был реконструирован памятник воинам-землякам в селе Балаганка Усть-Удинского района. В очередной раз выражаю искреннюю благодарность людям, которые проводят такую работу. Это очень важный этап в патриотическом воспитании нашей молодежи, – отметил Андрей Чернышев. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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