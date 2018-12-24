В Новый год в Иркутске будут дежурить более тысячи полицейских

Иркутск, 25.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Все предприятия жизнеобеспечения, безопасности и аварийные службы Иркутска с начала этой недели перевели в режим повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На усиленный вариант несения службы перешли и сотрудники полиции. В течение предновогодних и праздничных мероприятий более 1100 полицейских будут дежурить в местах массового скопления людей, а 75 экипажей – патрулировать городские улицы. Как сообщил заместитель начальника МУ МВД России «Иркутское» Герман Братчиков, в преддверии праздников была усилена профилактическая работа по борьбе с правонарушениями. В частности, за декабрь в ходе совместных рейдов представителей администрации Иркутска и сотрудников МВД было изъято почти 90 тысяч литров фальсифицированного алкоголя, составлено более тысячи протоколов об административных правонарушениях.

Дежурить в праздники будут также работники ресурсоснабжающих организаций, муниципальных предприятий жилищно-коммунальной сферы, управляющих компаний. Как сообщили представители Ново-Иркутской ТЭЦ, в настоящее время завершены все плановые ремонты сетей в городе. В случае непредвиденных ситуаций специалисты «Иркутскэнерго», а также аварийной службы МКУ «Безопасный город» готовы к оперативным действиям.

Стоит отметить, что, по прогнозам синоптиков, в ближайшую неделю ожидаются сильные морозы: ночные температуры будут достигать 36 градусов ниже нуля. С 25 декабря в регионе ввели особый противопожарный режим.

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Напомним, что для фиксации и устранения любых аварий в Иркутске круглосуточно работает Единая Диспетчерская служба. Специалисты принимают заявки от населения по телефону 8(3952)520-112.