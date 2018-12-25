|Общество
|26.12.2018
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В новогодней ёлке мэра Иркутска приняли участие более 350 лучших школьников
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Иркутск, 26.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В новогодней ёлке мэра Иркутска приняли участие более 350 лучших школьников, обучающихся во вторых-седьмых классах.
С наступающим новым годом одаренных детей на ежегодном праздничном мероприятии поздравил глава областного центра Дмитрий Бердников, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
– Дорогие друзья! Вы отлично учитесь, достойно представляете Иркутск на олимпиадах и соревнованиях. Отдельная благодарность – вашим наставникам, родителям и педагогам, которые всегда готовы помочь, поддержать вас, – подчеркнул мэр. – Ребята, убежден, ваши знания, таланты и целеустремленность помогут вам добиться успеха. Смело воплощайте в жизнь все ваши планы и мечты, а мы всегда поддержим вас!
Для юных иркутян, отличившихся в учебе, был подготовлен новогодний спектакль и интерактивные развлечения. Также все ребята получили в подарок специальное издание книги «Иркутские сказки».
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