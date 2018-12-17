В новогодние праздники в Иркутской области будут усилены меры безопасности

Иркутская область, 17.12.18 (ИА «Телеинформ»), - На период проведения новогодних праздников в Иркутской области будут усилены меры безопасности.

Вопрос координации деятельности по планированию и реализации комплексных мер, направленных на обеспечение безопасности в период подготовки и проведения новогодних праздников, был рассмотрен на заседании антитеррористической комиссии Иркутской области. Как сообщает пресс-служба губернатора региона, заседание прошло под руководством начальника УФСБ по Иркутской области Андрея Патракова.

– В период проведения новогодних праздничных мероприятий особое внимание требуется уделить обеспечению безопасности в местах массового пребывания граждан. Обращаю внимание на незамедлительное реагирование на любые заявления и обращения, – подчеркнул Андрей Патраков. – Главам муниципальных образований следует провести заседания антитеррористических комиссий, на которых объективно оценить состояние оперативной обстановки, эффективность принимаемых мер по обеспечению по обеспечению антитеррористической защищенности на объектах жизнеобеспечения и массового пребывания людей.

В период с 20 декабря текущего года и по 8 января 2019 года на территории региона пройдет более четырех тысяч различных праздничных мероприятий. Как сообщил начальник ГУМВД по Иркутской области Андрей Калищук, ежедневно в охране правопорядка будет задействовано более двух тысяч сотрудников полиции, Росгвардии и общественных объединений правоохранительной направленности и 200 единиц техники.

– В этот период весь личный состав Иркутской полиции будет переведен на усиленный вариант несения службы. Реализуется ряд мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. Разрабатываются схемы движения транспорта, определяются зоны парковки в местах проведения мероприятий. Обеспечивать безопасность дорожного движения будут 160 экипажей. Особое внимание уделяется ликвидации несанкционированных парковок в местах проведения массовых мероприятий, – сказал Андрей Калищук.

Отдельные меры по организации работы в новогодние праздники предусмотрены для учреждений здравоохранения. Как отметила заместитель министра здравоохранения Иркутской области Галина Синькова, в медучреждениях будет усилен пропускной режим для предупреждения проникновения на территорию посторонних лиц, уточнены схемы эвакуаций, запрещено использование пиротехнических изделий. Руководству медорганизаций поручено обеспечить запас препаратов и медизделий. На время праздничных дней предусмотрены схемы объездов в местах с затрудненным движением автотранспорта.

– В праздничные дни будут приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности объектов транспорта, отработке пассажиропотока, активизации оперативно-розыскной и профилактической деятельности. Особое внимание будет уделено проведению профилактических мероприятий по обеспечению безопасности организованных групп детей, в том числе следующих на общероссийскую новогоднюю ёлку в Москву, – сказал начальник Восточно-Сибирского линейного управления МВД по Иркутской области Денис Моисеев.

Как сообщил врио начальника ГУ МЧС по Иркутской области Вячеслав Федосеенко, главное управление и подчиненные подразделения будут также переведены в режим функционирования повышенной готовности. В период новогодних праздников для предотвращения травматизма, связанного с использованием несертифицированной пиротехнической продукции, пройдут совместные рейды с органами полиции, службой потребительского рынка и лицензирования Иркутской области по местам возможной несанкционированной торговли.

Всего в составе территориального пожарно-спасательного гарнизона к реагированию готово 1210 подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований общей численностью 27 тысяч 495 человек и 1 тысяча 929 единиц техники.