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30.05.2018

В Новосибирске общественники выявляют поставщиков контрафактного пива в розницу

Новосибирск, 30.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Организация «Общественный контроль» начала выявлять поставщиков и производителей контрафактного пива в розничную сеть Новосибирска. Активисты намерены проводить рейды по точкам продаж, а также привлекать к сбору информации волонтеров и активных новосибирцев.

Ранее волонтеры организации обследовали более ста точек продаж пива в рамках рейда по борьбе с контрафактом, по результатам которых направляли заявления в контролирующие органы. По итогам проверок проводились аресты нелегальной продукции, возбуждались административные дела за нарушение государственного учета в области производства и оборота и правил продажи спиртосодержащей продукции, нарушителя выносились штрафы.

Порядка в пивных магазинах стало больше, утверждают "Аргументы Недели". Контролирующие органы стали увереннее и принципиальнее применять закон. Доля пивной продукции, продающейся без учета в системе ЕГАИС, существенно снизилась.

Однако говорить о победе над контрафактной подакцизной продукцией преждевременно, считает президент «Общественного контроля» и депутат городского Совета Новосибирска Иван Конобеев:

«Добросовестные торговцы знают, что существуют предприятия, выпускающие пиво в обход государственного контроля, не уплачивая с него акцизы. Знают и поставщиков, обеспечивающих доставку контрафакта до прилавка. Силами волонтеров и неравнодушных горожан в ходе нового расследования мы намерены разобраться в этих схемах».

Жители города часто жалуются в организацию на пьяных, круглосуточно оккупирующих их дворы. Кроме этого, считает Конобеев, теневое производство пива мешает работе легальных производителей, ставит их в неравные условия. В результате региональный и городской бюджеты теряют миллионы.

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