В очередной акции «Узнай свой ВИЧ-статус» в Ленинском округе Иркутска приняли участие 44 человека

Иркутск, 10.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Акция «Узнай свой ВИЧ-статус» в третий раз прошла в Ленинском округе Иркутска. Мероприятие провели сотрудники Центра СПИД совместно с депутатом думы Иркутска по избирательному округу №2 Виталием Матвийчуком.

Как сообщает пресс-служба думы, передвижной пункт медицинского освидетельствования развернули на остановке общественного транспорта «Школьная». Свой ВИЧ-статус узнали 44 человека. Кроме того, специалисты «Центра СПИД» дали индивидуальные консультации всем желающим. В беспроигрышной тематической лотерее приняли участие 75 человек. Призы для них предоставил Виталий Матвийчук.

Напомним, в общей сложности, за два года в акции приняли участие 200 жителей Ново-Ленино, у троих был выявлен положительный ВИЧ-статус. Диагностические экспресс-тесты, которые используются во время массовых акций, отличаются высокой степенью чувствительности и специфичности. Их результат сообщают уже через 15-20 минут после прохождения.