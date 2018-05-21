В Осинском районе при психоневрологическом интернате открыли социальную квартиру

Осинский район, 22.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В областном государственном бюджетном учреждении социального обслуживания «Психоневрологический интернат села Бильчир» состоялось открытие социальной квартиры.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, в рамках регионального инновационного проекта для инвалидов в возрасте от 18 до 35 лет «У тебя все получится!» в регионе начинается внедрение технологии сопровождаемого проживания в условиях психоневрологического интерната.

В открытии приняли участие первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Алексей Макаров, сотрудники подведомственных учреждений социального обслуживания, учреждений социальной защиты населения, администрации Осинского муниципального района, муниципального образования «Бильчир», сотрудники органов здравоохранения, образования, предприниматели, а также жители села Бильчир.

По словам Алексея Макарова, проект разработан для формирования у воспитанников психоневрологического интерната навыков самостоятельной жизни, развития своих способностей. Четырем участникам проекта предоставлена возможность проживания в отдельном небольшом доме, в котором воспитанники самостоятельно сделали ремонт, облагородили прилегающую территорию. Сейчас квалифицированные сотрудники психоневрологического интерната оказывают участникам пилотного проекта различную помощь и содействие, ведется методическое и организационное сопровождение участников.

Замминистра отметил, что аналогичные пилотные проекты также планируется реализовать в Тулюшкинском психоневрологическом интернате и Иркутском детском доме-интернате для умственно отсталых детей № 2.