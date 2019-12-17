В период новогодних праздников в Иркутской области пройдет свыше четырех тысяч мероприятий

Иркутская область, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В период подготовки и проведения новогодних праздничных мероприятий правительство региона совместно с правоохранительными органами и органами местного самоуправления реализует комплекс мер по обеспечению общественного порядка и безопасности.

Эту и другие темы обсудили сегодня на совместном заседании антитеррористической комиссии в Иркутской области и оперативного штаба в Иркутской области, которое прошло под председательством врио Приангарья Игоря Кобзева, сообщает пресс-служба губернатора.

– Мероприятия с участием детей состоятся в 891 общеобразовательном и 845 дошкольных учреждениях, в которых примут участие свыше 360 тысяч детей. Обеспечение безопасности детских новогодних праздников – наша главная задача, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Главное управление МВД России по Иркутской области совместно с правоохранительными структурами проводят ряд проверок антитеррористической защищенности дошкольных и общеобразовательных организаций, инструктажи с педагогическими коллективами. В целом, в период новогодних праздников в регионе пройдет свыше четырех тысяч мероприятий. Ежедневно для обеспечения правопорядка будут задействованы более двух тысяч сотрудников полиции, Росгвардии и общественных объединений правоохранительной направленности.

Как доложил временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области Вячеслав Федосеенко, на территории региона с 27 декабря по 9 января будет введен особый противопожарный режим. На контроле стоит и вопрос недопущения травматизма, связанного с использованием несертифицированной пиротехнической продукции. В связи с чем запланировано проведение совместных рейдов с органами полиции, службой потребительского рынка и лицензирования Иркутской области по местам возможной несанкционированной торговли.

Ряд мероприятий направлен на обеспечение безопасности дорожного движения: разрабатываются схемы движения транспорта, определяются зоны парковки в местах проведения мероприятий. Для этого в праздники будут работать 300 сотрудников ДПС, 160 экипажей. Особое внимание будет уделено ликвидации несанкционированных парковок автотранспорта в местах проведения массовых мероприятий, в том числе с использованием эвакуаторов.

Также на заседании обсудили вопрос антитеррористической и противопожарной защищенности стратегически важных объектов Иркутской области и работу по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения на территории региона Чемпионата мира по хоккею с мячом в марте 2020 года.