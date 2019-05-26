Иркутск, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В первые выходные лета иркутян приглашают на «АвтоМотоParty 2019». Фестиваль тюнинга пройдет 1 и 2 июня на территории музейного комплекса ретро-техники. Об этом сообщают организаторы фестиваля на официальном сайте.

В конкурсе предусмотрено четыре номинации: «Тюнинг-проект» (инженерные и стилистические доработки и «самоделки»), «Ретро-автомобиль», «Мото-номинация» (современные и ретро-мотоциклы после тюнинга) и «Приз зрительских симпатий».

На «АвтоМотоParty 2019» пройдет выставка автомобилей, выступление музыкальных групп, интерактив и конкурсы для детей и взрослых. Также организаторы устроят лотерею.

Организаторы сообщают, что билеты на фестиваль можно приобрести как заранее, так и на входе. Дети до 10 лет проходят бесплатно.