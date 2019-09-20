В первом чтении приняты законопроекты о бесплатном питании детей-инвалидов в школах Приангарья

Иркутская область, 19.09.19 (ИА «Телеинформ»), - На сессии Законодательного собрания Иркутской области 18 сентября в первом чтении приняты законопроекты о бесплатном питании в школах для детей-инвалидов и изменения в закон о соцподдержке семей с детьми.

Авторами законодательных инициатив выступили спикер регионального парламента Сергей Сокол, депутаты Кузьма Алдаров, Ирина Синцова, Лариса Егорова и Георгий Любенков.

– Практика показывает, что ребенок может одновременно являться членом многодетной или малоимущей семьи, иметь статус обучающегося с ограниченными возможностями здоровья или инвалида. Законопроект создает правовую основу для получения бесплатного питания только по одному из указанных оснований, – отметила Ирина Синцова, говоря об изменениях в закон «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей».

При этом, по словам авторов законодательной инициативы, у семьи будет право выбора наиболее выгодного варианта бесплатного питания для ребенка.

Также были внесены поправки в закон «Об отдельных вопросах образования в Иркутской области». На сессии было отмечено, что ученики с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды зачастую – разные категории, которые не совпадают по статусу. То есть не все дети-инвалиды имеют статус обучающегося с ОВЗ и, как следствие, не могут претендовать на двухразовое бесплатное питание. Между тем, закон о бесплатном питании детей с ОВЗ был принят в 2019 году, а также депутаты предусмотрели средства на его реализацию с 1 сентября.

Кроме того, согласно еще одному законопроекту предлагается наделить соответствующими полномочиями муниципалитеты. Они должны обеспечивать бесплатным питанием детей-инвалидов, обучающихся не только в муниципальных школах, но и в частных общеобразовательных организациях, имеющих государственную аккредитацию. При отсутствии в таких школах организованного питания детям будут предоставляться наборы продуктов питания. Предлагается установить срок вступления закона в силу с 1 января 2020 года.

– Депутаты будут настаивать на выделении необходимого финансирования в рамках формирования областного бюджета на следующий год, – заявила на сессии председатель комитета по социально-культурному законодательству областного парламента Ирина Синцова. – В своих избирательных округах мы будем вести мониторинг исполнения этих законов.