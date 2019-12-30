|Общество
|04.01.2020
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В первой клинической больнице Иркутска сменился главврач
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Иркутск, 4.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Исполняющим обязанности главного врача первой Иркутской клинической больницы стала Любовь Лялина.
Как сообщают «Вести-Иркутск», прежний руководитель медучреждения, депутат Законодательного собрания Иркутской области Иван Крывовязый уволился в конце декабря. В должности он пробыл девять месяцев.
Любовь Лялина ранее 11 лет руководила горбольницей № 5 в Братске. В 2018 году покинула пост и переехала в областной центр.