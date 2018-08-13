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13.05.2018

В Подкаменной на мемориальную доску добавили имена двух ветеранов

Шелеховский район, 13.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В селе Подкаменная Шелеховского района на мемориальной доске, установленной в честь участников Великой Отечественной войн, добавились фамилии ещё двух ветеранов. Это однофамильцы Григорий Михайлович и Владимир Ильич Томиловы. Об этом сообщает пресс-служба шелеховской районной администрации.

Григорий Томилов ушёл в армию весной 1941 года, а вернулся осенью 1945 года. Воевал на Дальневосточном фронте. Его дочь Надежда Прокофьева рассказывает, что документы отца со временем были утрачены. Сама она уехала из Подкаменной полвека назад в Чимкент, а когда вернулась, отца не было в живых. Имя Григория Томилова нанесли на мемориальную доску по просьбе его дочери, которую она направила главе сельской администрации Дарье Бархатовой.

Владимир Томилов родился в 1914 году. На фронт ушёл в 1944 году сначала на Западный, а после Победы над Германией был отправлен на Дальневосточный фронт, где служил на корабле Тихоокеанского флота. Получил ранение и долгое время лечился. Демобилизовался только в 1946 году. Как партийного работник, его направили в Подкаменную начальником строительства зданий и сооружений на время возведения участка железной дороги. Окончательно в селе он обосновался в 1953 году, построил дом, до выхода на пенсию работал начальником домоуправления на железной дороге.

Выгравировать имена ветеранов на мемориальной доске безвозмездно помогла шелеховская предпринимательница Ирина Шмакова. Она привезла в Подкаменную мастера по гравировке Сергея Пичкалёва.

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