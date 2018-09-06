В поселке Молодежный Иркутского района в ноябре планируют открыть поликлинику

Иркутский район, 7.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Молодежный Иркутского района будет открыта поликлиника ОГБУЗ «Иркутская районная больница».

По информации пресс-службы правительства Иркутской области, об этом рассказал губернатор региона Сергей Левченко во время осмотра здания, в котором разместится медучреждение.

– Это муниципальное образование активно развивается, фактически в нем проживает около 17 тысяч человек, среди них много детей. 1 сентября мы открыли в Молодежном новую школу на полторы тысячи учащихся. Кроме того, здесь расположен крупный вуз – сельскохозяйственная академия, студенты которой тоже нуждаются в амбулаторной помощи. Открытие поликлиники здесь жизненно необходимо, медпомощь станет доступнее, а жизнь людей комфортнее, – подчеркнул губернатор.

Молодежное муниципальное образование включает в себя поселки Молодежный и Новая Разводная. Сейчас 533 жителя, в том числе 92 ребёнка, прикреплённые к ОГБУЗ «Иркутская районная больница», получают амбулаторно-поликлиническую помощь в поликлинике поселка Дзержинск. Она расположена в 13 километрах от Молодежного, кроме того, между поселками нет прямого транспортного сообщения. Значительная часть населения Молодежного МО прикреплены также к медицинским организациям Иркутска, которые изначально не рассчитаны на такой поток пациентов.

– Открытие поликлиники в посёлке Молодёжный позволит перераспределить потоки обращений за медицинской помощью жителей Иркутского района. Поликлиника будет оказывать амбулаторную помощь 24 тысячам жителей Молодёжного муниципального образования и близлежащих населённых пунктов. А в перспективе количество прикрепленного к этому учреждению населения составит 30-40 тысяч человек, – рассказал министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко.

Поликлиника разместится в новом, уже построенном здании. В конце августа 2018 года ОГБУЗ «Иркутская районная больница» и ООО «Инстройтех плюс» (застройщик) заключили договор безвозмездного пользования зданием поликлиники в Молодежном. Во время осмотра помещений Сергей Левченко озвучил решение о выкупе здания и переводе его в областную собственность. Согласно отчету об оценке рыночной стоимости, предоставленному собственником, общая стоимость здания и земельного участка составляет около 256 млн рублей. Полностью выкупить объект планируется в 2019 году.

Сейчас застройщик переоборудует часть помещений для размещения кабинетов лучевой диагностики. Поликлиника уже оснащена современным оборудованием, соответствующим порядкам и стандартам оказания медицинской помощи.

Планируется, что в учреждении будут работать педиатрическое, терапевтическое, консультативно-диагностическое, физиотерапевтическое отделения, кабинет неотложной медицинской помощи, кабинет функциональной и ультразвуковой диагностики, кабинеты медицинской реабилитации, зал ЛФК, ванный комплекс, дневной стационар и другие необходимые помещения. Первых пациентов поликлиника сможет принять в ноябре этого года.