В правительстве Приангарья заявляют о снижении подростковой преступности

Иркутская область, 19.09.18 (ИА «Телеинформ»), – Общее число преступлений, совершенных подростками в 2018 году, по сравнению с прошлогодними показателями, снизилось на 1,1% (с 961 до 950). Для усиления этой тенденции детей из группы риска планируют больше привлекать к внеурочной деятельности, сообщает пресс-служба регправительства. Так, в 2018 году количество преступлений, совершенных в общественных местах, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 10,2% (с 530 до 476), число преступлений, совершенных повторно – уменьшилось на 5,8% (с 399 до 376), в группах – снизилось на 19,1% (с 327 до 288), с участием взрослых лиц – стало меньше на 40,9% (со 171 до 101). Нарушений закона, совершенных подростками в состоянии наркотического опьянения, не выявлено (за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано шесть таких случаев. По данным ГУ МВД по Иркутской области, в регионе на разных видах учета находятся 4,2 тысячи несовершеннолетних. В настоящий момент 65% детей и подростков от этого количества занимаются в различных кружках и секциях, участвуют в патриотических, волонтерских, социальных и экологических движениях, акциях, посвященных различным праздникам. В мероприятиях по подготовке и празднованию Дня Победы, приняли участие 938 человек или каждый пятый из 4,2 тысячи правонарушителей. Более 100 таких подростков помогали ветеранам во время акции «Снежный десант». В ее рамках для 150 ветеранов в области кололи и пилили дрова, расчищали их дворы от снега. В Слюдянском, Тайшетском, Балаганском районах по инициативе студенческого актива проводится работа по формированию «Тимуровских отрядов» с привлечением подростков «группы риска». Еще 860 подростков, состоящих на учетах ОВД, приняли участие в военно-спортивной игре «Зарница». Кроме того, 3,6 тысячи несовершеннолетних группы риска (85,1%) во время летних каникул были направлены на отдых в детские оздоровительные лагеря. – Мы видим, что занятость детей влияет на уровень преступности, поэтому мы должны продолжать работу по привлечению их в кружки и секции, в патриотические и волонтерские организации, заинтересовывать, отвлекать от улицы. Нам необходимо увеличивать число бесплатных занятий и следить, чтобы это были интересные современные увлечения, – сказал первый заместитель губернатора региона Владимир Дорофеев. Областному Минобру дано поручение проработать варианты для расширения этой работы. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... балаганский район

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