В праздничном шествии в Иркутске приняли участие около 30 тысяч человек

Иркутск, 3.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Участниками и зрителями девятого праздничного шествия в День города стали около 30 тысяч человек. 125 колонн прошли 2,5 км по улице Карла Маркса.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, шествие возглавил мэр города Дмитрий Бердников, а также его заместители, главы округов и представители общественности Иркутска.

Жюри выбрало победителей в четырех номинациях. Так, лучшей в номинации «Иркутск – город спортивный!» стала объединенная команда «Комитет городского обустройства администрации Иркутска и Экологический отряд мэра Иркутска и детский экологический союз». В номинации «Добровольчество» победила команда «Иркутская Детская Клиническая больница, Благотворительный фонд «Я Волонтер» и волонтерское движение больничных клоунов «Давай улыбнемся». Культурно-спортивный комплекс «МКУ Ушаковское муниципальное образование» занял первое место в номинации «Лучшая организация», Свердловский округ стал «Самым творческим районом Иркутска». Приз зрительских симпатий получило городское управление по физической культуре и спорту. Всем победителям вручены памятные призы.