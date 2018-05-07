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07.05.2018

В преддверии 9 Мая силовые структуры Приангарья переходят на усиленный режим работы

Иркутская область, 7.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В преддверии празднования Дня Победы силовые структуры Иркутской области переходят на усиленный режим работы.

Охраной общественного порядка займутся несколько тысяч человек – представители региональных ГУ МВД и управления Росгвардии, спасатели.

Так, в полиции будут задействованы дополнительные резервы – техника и люди. Уже отработаны основные маршруты, где будут проходить массовые мероприятия, сообщили Телеинформу в пресс-службе областного ведомства.

Правоохранителей поддержат и представители Росгвардии. За общественным порядком в целом по региону будут следить более 360 представителей ведомства, пояснили в пресс-службе регуправления.

Спасатели и пожарные также переходят на усиленный вариант несения службы. В ведомстве подготовлена резервная техника. В День Победы в режиме боевой готовности будут находиться дополнительные пожарные расчеты, подчеркнули в ГУ МЧС по Иркутской области.

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