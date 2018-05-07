|Общество
|08.05.2018
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В преддверии Дня Победы Дмитрий Бердников наградил лучшие войсковые части переходящим вымпелом
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Иркутск, 8.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Глава Иркутска Дмитрий Бердников вручил командирам лучших войсковых частей переходящие вымпелы мэра города на торжественном собрании, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В этом году лучшими стали военная комендатура Иркутска (гарнизона второго разряда) в составе органов военной полиции Вооруженных Сил России Минобороны РФ, войсковые части 36728 и 52009.
Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, на торжественное собрание были приглашены более 500 человек. Это ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие Иркутского территориального гарнизона, а также Почетные граждане города.
– Совсем скоро наша страна отметит 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Это самый главный праздник для всех нас! Низкий поклон ветеранам, труженикам тыла, детям войны! Отдельные слова благодарности – войскам нашего Иркутского местного гарнизона. Вы продолжаете с честью и достоинством стоять на страже мира и спокойствия, – отметил в своем приветственном обращении мэр областного центра.
После награждения состоялся праздничный концерт с участием творческих коллективов города.
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