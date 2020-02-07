В Приангарье 9 февраля ожидается усиление ветра, снег и метели

Иркутская область, 8.02.20 (ИА «Телеинформ»), – В воскресенье, 9 февраля, в западных и северных районах Иркутской области местами ожидается юго-западный, юго-восточный ветер 15-17 м/с, мокрый снег, метели, гололед. В горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья возможны сходы снежных лавин.

По озеру Байкал прогнозируется местами небольшой снег, ветер восточный, северо-восточный 8-13 м/с, местами по югу и средней части с порывами до 18 м/с, температура ночью -18, -23°, местами -24, -29°, днем -13, -18°.

ГУ МЧС по Иркутской области обращает внимание на необходимость соблюдения мер личной безопасности. Автовладельцам по возможности следует воздержаться от поездок на дальние расстояния. При необходимости запастись тёплыми вещами. Не рискуйте, выезжая на лёд вне ледовых переправ!

В случае угрозы жизни и при любой чрезвычайной ситуации необходимо обращаться в службу спасения по номеру «101».