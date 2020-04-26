В Приангарье беременных женщин проверят на коронавирус, а вахтовиков отправят в обсерваторы за счет работодателей

Иркутская область, 25.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Беременные женщины в Иркутской области пройдут исследование на коронавирус. Об этом 25 апреля заявил исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев на заседании оперативного штаба по недопущению ввоза и распространения коронавирусной инфекции.

– Беременные женщины находятся в зоне риска, все они должны пройти исследование на коронавирус. Прошу министерство здравоохранения региона подключиться к решению задачи. Тесты должны пройти и все врачи, – отметил врио губернатора.

Еще одно решение, которое было принято на заседании, касается вахтовиков, прибывающих в Иркутскую область из других регионов. Все они должны размещаться в обсерваторах на 14 дней за счет работодателя. Также рекомендовано продлить сроки вахты до максимально разрешенных Трудовым кодексом РФ, сообщает пресс-служба губернатора.

В Иркутской области на 25 апреля 87 подтверждённых случаев инфицирования, на лечении находятся 58 человек, 25 пациентов выздоровели, четверо – скончались. По данным Роспотребнадзора по Иркутской области, на сегодня в Приангарье показатель инфицированных на сто тысяч человек равен 3,6.

Хроника событий, связанных с коронавирусом в Иркутске и области — по ссылке.