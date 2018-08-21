В Приангарье девять семей стали победителями областного конкурса «Лучшая семейная усадьба»

Иркутск, 22.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Награждение победителей областного конкурса по развитию личного подсобного хозяйства «Лучшая семейная усадьба» прошло в Иркутске в рамках выставки «Огород. Сад. Загородный дом».

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, конкурс проводится не первый год и направлен на развитие личного подсобного хозяйства многодетных семей, улучшение их материального благополучия, создание среды комфортного проживания в сельской местности.

В этом году за звание лучшей усадьбы боролись 47 многодетных семей региона, имеющие пять и более детей. Поощрительные места заняли 17 семей, девять признаны победителями в разных номинациях. Это семьи Соколовых из Нукутского района, Владимировых из Аларского района, Комаровых из Баяндаевского района, Вилицких из Аларского района, Богомоловых из Эхирит-Булагатского района, Тарасенко из Жигаловского района, Гордеевых из Тулунского района, Попик из Аларского района и Хвостовых из Заларинского района.

Участие в награждении принял руководитель аппарата губернатора и правительства Иркутской области Дмитрий Чернышов.

– Мы хотим отметить многодетные семьи, которые делают большой вклад не только в развитие подсобных хозяйств региона, но и в укрепление института семьи, а счастливая, крепкая и дружная семья – это основа успеха и процветания родного Приангарья и России, – отметил Дмитрий Чернышов.

Оценивая усадьбы, жюри учитывали чистоту придомовой территории, внешний вид дома, состояние прилегающей территории и ограждений, наличие хозяйственно-бытовых построек для содержания скота и птицы, озеленение, занятие полеводством, пчеловодством, домашними ремеслами, прикладным творчеством, участие в общественной и культурной жизни населенного пункта. Размеры вознаграждений составили от 50 до 250 тысяч рублей.