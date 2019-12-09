В Приангарье до конца года откроют пять клубов для родителей детей с ограниченными возможностями здоровья

Иркутск, 8.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Первый клуб для родителей детей с ограниченными возможностями здоровья открыт в областном государственном учреждении образования - специализированной коррекционной школе №3 города Иркутска. Об этом сообщили в министерстве образования Иркутской области.

В общей сложности до конца текущего года в регионе откроется пять аналогичных клубов для родителей: в СКШ №12 и №1 города Иркутска, СКШ №25 города Братска и СКШ №2 города Ангарска. Цель открытия таких точек общения - поддержать родителей, сохранить семейную среду развития и воспитания, повысить качество и доступность социальной помощи семьям, в том числе, по вопросам реабилитации. Принцип работы клубов - открытость, индивидуальный подход и постоянство обратной связи.

Министерство образования Иркутской области совместно с министерством социального развития, опеки и попечительства при содействии Фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (Фонд Марины Гордеевой), до конца года обеспечит клубы необходимым оборудованием. Это телевизоры, цифровые фотоаппараты, ноутбуки, принтеры, сканеры и приборы по песочной терапии на общую сумму около 700 тысяч рублей.

- Наша цель – активно вовлекать в процесс воспитания и обучения родителей. На встречи с родителями клуба будут приглашаться специалисты медико-социальной экспертизы, министерства социального развития, опеки и попечительства, Пенсионного фонда Иркутской области, частым гостем станет и Уполномоченный по правам ребёнка в Иркутской области, самое главное, мы попытаемся укрепить семейно-родственные связи, поддержим эти семьи, - рассказала министр образования Иркутской области Валентина Перегудова.

До 2024 года такие клубы планируется открыть во всех 38 коррекционных школах области. В 2020 году курсы повышения квалификации пройдут руководители и специалисты коррекционных школ. На эти цели будет выделено более 200 тысяч рублей, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.