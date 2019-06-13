|Общество
|13.06.2019
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В Приангарье до конца недели прогнозируют высокую пожароопасность лесов
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Иркутская область, 13.06.19 (ИА «Телеинформ»), - По информации местного УГМС, 14-16 июня местами по Иркутской области ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в Приангарье продолжает действовать особый противопожарный режим. Под запретом разведение костров, проведение пожароопасных работ, а также использование открытого огня. С введением третьего-пятого классов пожарной опасности населению запрещено посещение лесной зоны. Напомним, нарушение требований пожарной безопасности влечет за собой административную ответственность.
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