|Общество
|07.05.2020
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В Приангарье двух человек госпитализировали с подозрением на клещевой энцефалит
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Иркутская область, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с начала сезона активности клещей зарегистрировано 1309 обращений по поводу присасывания паразитов, из них 332 – среди детей.
Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Иркутской области, исследовано 815 клещей, из них заражено клещевым энцефалитом – 7, боррелиозом – 171, другими клещевыми инфекциями – 71. Госпитализировано два человека с подозрением на клещевой энцефалит.
Активность клещей регистрируется в черте Иркутска (микрорайоны Зеленый, Юбилейный, Березовый, Первомайский, Энергетиков, Ново-Ленино, Западный, Радужный, Второй Иркутск, Академгородок, предместье Рабочее), на территории Ангарска, Иркутского, Нижнеудинского, Усольского, Тайшетского, Боханского, Эхирит-Булагатского, Баяндаевского, Шелеховского, Братского, Заларинского, Осинского, Аларского, Черемховского районов.
В случае укуса клеща необходимо немедленно обратиться в медицинскую организацию: