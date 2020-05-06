В Приангарье двух человек госпитализировали с подозрением на клещевой энцефалит

Иркутская область, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с начала сезона активности клещей зарегистрировано 1309 обращений по поводу присасывания паразитов, из них 332 – среди детей.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Иркутской области, исследовано 815 клещей, из них заражено клещевым энцефалитом – 7, боррелиозом – 171, другими клещевыми инфекциями – 71. Госпитализировано два человека с подозрением на клещевой энцефалит.

Активность клещей регистрируется в черте Иркутска (микрорайоны Зеленый, Юбилейный, Березовый, Первомайский, Энергетиков, Ново-Ленино, Западный, Радужный, Второй Иркутск, Академгородок, предместье Рабочее), на территории Ангарска, Иркутского, Нижнеудинского, Усольского, Тайшетского, Боханского, Эхирит-Булагатского, Баяндаевского, Шелеховского, Братского, Заларинского, Осинского, Аларского, Черемховского районов.

В случае укуса клеща необходимо немедленно обратиться в медицинскую организацию:

Центр диагностики и профилактики клещевых инфекций, Иркутск, ул. Карла Маркса, 3, телефон: 8 (3952) 333-445.

Лечебно-диагностический центр МАНО, Ангарск, 6А микрорайон, 12, телефон: 8-908-655-30-89, 8 (3955) 51-86-26, 95-20-02.

Диагностический центр «Здоровье», Усолье-Сибирское, Комсомольский пр-т, 43, телефон: 8 (39543) 6-78-78.

ОГБУЗ «Братская районная больница», Братск, ул. Курчатова, 2, телефон: 8 (3953) 216-004.