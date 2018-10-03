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04.10.2018

В Приангарье еще одного туберкулезника отправили на принудительное лечение

Иркутск, 4.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске больного туберкулезом отправили на принудительное лечение.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, была проведена проверка по поступившей информации от ОГБУЗ «Иркутская областная клиническая туберкулезная больница» об уклонении мужчины от прохождения обследования и лечения.

Выяснилось, что с 2017 года больной заразной формой туберкулеза умышленно уклонялся от обследования и лечения туберкулеза, несмотря на неоднократно выданные ему направления на госпитализацию.

Это заболевание является общественно опасным для здоровья человека и приводит к необратимым изменениям в организме, с трудом поддается лечению, а в ряде случаев при отсутствии должного лечения приводит к смертельному исходу. Особо опасный характер заключается в том, что при заболевании активной формой туберкулеза его вирус распространяется воздушно-капельным путем при разговоре, кашле и чихании больного.

В результате уклонения больного от прохождения лечения под угрозой находилось здоровье не только родителей и новорожденного брата мужчины, но и значительного числа других людей. В связи с этим прокуратура Куйбышевского района в судебном порядке направила его на стационарное лечение в Иркутский филиал № 3 ОГБУЗ «Иркутская областная клиническая туберкулезная больница».

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