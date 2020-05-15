В Приангарье к утру 16 мая выявлено 27 случаев заболевания коронавирусом, четверо пациентов умерли

Иркутская область, 16.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье к утру 16 мая выявлено 27 случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, общее количество зараженных достигло 526 человек.

Как сообщает оперштаб, все вновь выявленные больные госпитализированы. В настоящий момент в больницах области находится 382 человека, в том числе 51 – из обсерваторов. На 14 человек увеличилось количество излечившихся от коронавируса, теперь их число составляет 131 человек.

Также известно, что к утру 16 мая зафиксировано еще четыре летальных случая среди зараженных COVID-19, однако умерли они от иных заболеваний, не связанных с новой коронавирусной инфекцией.