В Приангарье ко Дню защиты детей проводят благотворительную лотерею

Иркутская область, 24.05.18 (ИА «Телеинформ»), - На сайте фонда «Дети Байкала» 23 мая стартовала благотворительная лотерея ко Дню защиты детей. Ее участником становится каждый, сделавший пожертвование по 2 июня включительно, и получает шанс выиграть призы.

Как сообщают организаторы, лотерея «Я помогаю детям» включает 37 лотов, за каждым закреплена определенная цена. Выбрав желаемый приз, жертвователь делает перечисление на сайте фонда. Можно поддержать сбор в пользу девятилетнего Артема Бешкарева (диагноз – ДЦП, необходима реабилитация в клинике «Кортекс»), либо четырехлетнего Савелия Темиренко (диагноз – аутизм, необходима коррекция в новосибирском центре «Мозаика»), также можно перечислить деньги на уставную деятельность фонда.

В течение двух-трех дней после пожертвования участник лотереи получит письмо с присвоенным номером. Призы разыграют 5-7 июня в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый победитель будет уведомлен по электронной почте, призы вручат лично.

Среди лотов – билеты с открытой датой в иркутский планетарий, украшения ручной работы, различные сертификаты. Есть и суперпризы – выходные в гостиничном комплексе на Байкале «Пик Черского», путевка в детский палаточный лагерь в Энхалуке, неделя отдыха на Малом море и билет с открытой датой по маршруту Иркутск-Москва-Иркутск.

Подробности и полный список лотов – на сайте благотворительного фонда .