В Приангарье могут привлечь к ответственности за уход из обсерваторов девять человек

Иркутская область, 18.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области могут привлечь к ответственности за самовольный уход из обсерваторов девять человек, им грозят штрафы от 15 до 40 тысяч рублей.

Соблюдение режима пребывания в обсерваторах обсудили 18 мая участники заседания оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Иркутской области.

Начиная с 1 апреля, в обсерваторах региона было размещено 2146 человек, приехавших из других стран и территорий России с неблагополучной ситуацией по коронавирусу. По данным на 18 мая, в 11 обсерваторах Иркутской области находится 402 человека.

– Люди, размещенные в обсерваторах, обязаны соблюдать соответствующий режим и ни в коем случае не покидать их самовольно, – подчеркнул врио губернатора Игорь Кобзев.

На сегодняшний день в Приангарье за самовольный уход из обсерваторов к ответственности могут быть привлечены девять человек. Дела об административных нарушениях переданы в судебные инстанции. Нарушителей законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии со ст. 6.3 КоАП РФ ждет наказание в виде штрафа от 15 до 40 тысяч рублей.

Контроль над людьми, которые вернулись из неблагополучных по эпидобстановке регионов и находятся дома на двухнедельной самоизоляции, осуществляют сотрудники правоохранительных органов Приангарья. В отношении 64 нарушителей режима составлены протоколы об административной ответственности. По пяти делам, рассмотренным в суде, вынесены решения о штрафах в размере 15 тысяч рублей. Большую часть дел еще предстоит рассмотреть в судах Иркутской области.