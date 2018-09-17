В Приангарье на 19-20 сентября передают штормовой ветер и мокрый снег

Иркутская область, 18.09.18 (ИА «Телеинформ»), - По информации иркутского УГМС, 19 сентября местами по области ожидается усиление ветра до 16 метров в секунду, 20 сентября – до 18 метров в секунду. В отдельных районах прогнозируются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, в связи с неблагоприятным прогнозом погоды Центр управления в кризисных ситуациях ведомства рекомендует руководству местных пожарно-спасательных гарнизонов, всех видов пожарной охраны и спасательных подразделений, муниципальных образований и старостам населенных пунктов проверить готовность органов управления и сил, предназначенных к экстренным действиям, уточнить планы действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Населению Прибайкалья, туристам, дальнобойщикам необходимо, планируя поездку или поход, в целях собственной безопасности, ознакомиться с прогнозом погоды. В случае чрезвычайной ситуации следует обращаться на единый номер вызова служб экстренного реагирования: «112».