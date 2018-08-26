В Приангарье на 27 августа работают еще 43 детских оздоровительных лагеря

Иркутская область, 27.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с июня 2018 года по настоящее время в оздоровительных лагерях отдохнули 133 тысячи детей.

Как сообщил на пресс-конференции 27 августа глава областного Минсоца Владимир Родионов, на сегодняшний день в Приангарье работают 43 таких учреждения, в них находятся более 4,5 тысячи юных жителей региона.

По плану в этом году всеми формами отдыха должны быть охвачены 250 тысяч детей.