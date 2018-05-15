В Приангарье на лето трудоустроят около восьми тысяч подростков

Иркутская область, 15.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье около восьми тысяч детей в возрасте от 14 до 18 лет будут трудоустроены во время летних каникул.

По информации пресс-службы правительства Иркутской области, об этом сообщила министр труда и занятости Иркутской области Наталья Воронцова по итогам заседания межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории региона.

Устройство подростков на временные работы осуществляется с соблюдением трудового законодательства в отношении несовершеннолетних работников. Кроме гарантированной от работодателя заработной платы за весь период временных работ, несовершеннолетние граждане имеют право на материальную поддержку. Средства предоставляются органами занятости населения. На эти цели из областного бюджета выделено более 19,4 млн рублей. Для школьников предлагаются различные варианты трудоустройства, не требующие профессиональных знаний и не наносящие вреда здоровью.

При этом, отметила глава ведомства, значительное содействие в создании временных рабочих мест для несовершеннолетних оказывают муниципальные образования, также предусматривающие финансовые средства на трудоустройство подростков. 26,6 млн рублей – общая сумма средств, предусмотренных в 2018 году муниципальными образованиями Иркутской области на организацию временного трудоустройства школьников.

– Мы акцентируем внимание муниципалитетов на то, что особое внимание при организации временной занятости должно быть уделено несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации. Для подростков из неполных, многодетных и малообеспеченных семей временная занятость – это не только возможность с пользой провести каникулы, но и принести дополнительный доход в семью, – подчеркнула Наталья Воронцова. - При этом не везде финансирование предусмотрено в полном объеме. Например, в Братске финансовые средства на временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в 2018 году не предусмотрены.

На комиссии муниципалитетам поручено обеспечить необходимое софинансирование мероприятий временного трудоустройства несовершеннолетних.