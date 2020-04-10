В Приангарье на утро 10 апреля зарегистрировано 22 случая заболевания коронавирусной инфекцией

Иркутская область, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области по данным на 9:00 10 апреля зарегистрировано 22 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Данные опубликованы на сайте министерства здравоохранения региона.

На заседании оперативного штаба по недопущению распространения вируса вечером 9 апреля Игорь Кобзев заявил, что решение о продлении режима самоизоляции будет принято в пятницу.

– Пик эпидемии еще не пройден. Мы рассматриваем варианты продления режима самоизоляции. Окончательное решение будет принято завтра, – сообщил Игорь Кобзев.

Также глава региона отметил: необходимо жестко соблюдать все профилактические и ограничительные меры. Ежедневно правоохранительные органы строго контролируют соблюдение режима самоизоляции, проводят проверки и привлекают к ответственности нарушителей. То же касается предприятий и организаций, чья деятельность сейчас попадает под запрет. Рейды проходят регулярно. Для тех, чья деятельность не ограничена, действуют строгие правила.

– Сегодня сам был свидетелем нарушений в продуктовом магазине. Персонал был без масок. Это недопустимо. Призываю всех строго следовать рекомендациям Роспотребнадзора и медицинских работников, - сказал Игорь Кобзев. – Кроме того, в магазине мне сообщили о значительном повышении цен на хлебобулочные изделия и крупы, в частности, гречку. Поручаю провести проверку ценообразования в торговых точках.

В Иркутской области разработан антикризисный пакет мер поддержки бизнес-сообщества, формируются механизмы поддержки семей с детьми, малоимущих граждан, безработных.

– Нельзя забывать и про некоммерческие организации. Они – инициаторы волонтерской помощи пожилым, людям с инвалидностью, малоимущим гражданам и многодетным семьям. Сегодняшняя ситуация с коронавирусом ставит многие НКО под угрозу, - отметил врио губернатора.

Игорь Кобзев предложил создать при правительстве Иркутской области рабочую группу по содействию НКО, разработать план помощи таким организациям. В ближайшие дни состоится расширенное заседание областного правительства, посвященное этому вопросу.

На заседании штаба также обсудили обеспечение безопасности межмуниципальных пассажирских перевозок с точки зрения противоэпидемических мероприятий. Этот вопрос был поднят по предложению муниципалитетов. Контролировать эту ситуацию в первую очередь должны сами муниципальные образования.