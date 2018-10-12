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13.10.2018

В Приангарье определили победителей областного конкурса для юношей «Марш-бросок»

Иркутская область, 13.10.18 (ИА «Телеинформ»), - 12 октября в Иркутской области состоялся региональный конкурс «Марш-бросок» для юношей 14-20 лет, получающих среднее, общее и профессиональное образование. В соревнованиях приняли участие девять команд.

В ходе мероприятия, организованного Министерством образования Иркутской области совместно с командованием военной части села Оёк, проводилась подготовка молодежи к действиям в экстремальных ситуациях. Сотрудники МЧС обеспечивали судейство на одном из этапов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Татьяна Болтова, заместитель начальника отдела формирования культуры безопасности жизнедеятельности населения и подготовки руководящего состава Управления гражданской защиты Главного управления МЧС России по Иркутской области:

- Полоса препятствий включала в себя прохождение болота с помощью подручных средств и дымовой завесы в противогазах. На маршруте выживания конкурсанты перемещались по веревкам, натянутым в нескольких метрах над землей. Их задачей было также ликвидировать очаг возгорания с помощью огнетушителя и оказать помощь условному пострадавшему.

Лучшими в марш-броске на высоте стали ребята школы № 2 из села Хомутово Иркутского района, они же лидировали по итогам областного конкурса. В пожарно-спасательной эстафете равных не было студентам Усть-Ордынского аграрного техникума, что позволило им занять второе место. Третьими стали учащиеся школы села Урик.

По словам организаторов, такие конкурсы способствуют пропаганде здорового образа жизни, повышению престижа профессии пожарного и спасателя, а также развитию и укреплению сотрудничества в деле патриотического воспитания подрастающего поколения.

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