В Приангарье организовали горячую линию по новым правилам установления инвалидности

Иркутская область, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Врачи-эксперты всех регионов РФ с 1 января 2020 года будут работать по обновленным классификациям и критериям установления инвалидности. В связи с этим в Главном бюро медико-социальной экспертизы по Иркутской области организована горячая линия.

Как сообщает пресс-служба учреждения, новые правила установлены приказом №585н Минтруда России. В обновленном документе расширен перечень болезней, при некоторых выделена количественная оценка при первичном освидетельствовании и, отдельно, при повторном (например, при заболеваниях крови). С учетом Конвенции ООН по правам инвалидов впервые добавлен код международной классификации функционирования и ограничений жизнедеятельности человека (МКФ).

Главный эксперт по медико-социальной экспертизе Иркутской области Наталья Рыбченко отмечает одно из значимых отличий новых классификаций от существовавших ранее: критерии для детей (до 18 лет) представлены отдельно от взрослых. Самостоятельный раздел содержит детализированную информацию о периодах детского возраста и особенностях течения заболеваний именно у детей.

Обновленные классификации и критерии научно обоснованы и опробованы в «пилотных» проектах в Воронежской и Смоленской областях. В них сохранены подходы по установлению инвалидности детям, в том числе и по сахарному диабету, фенилкетонурии, муковисцидозу, аутизму, врожденным порокам развития.

КООРДИНАТЫ:

Познакомиться детально с приказом можно на сайте учреждения 38.gbmse.ru , там же задать вопросы по новому законодательству, либо по телефону «горячей линии» в Иркутске: 8 (3952) 488-631.