|Общество
|14.03.2019
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В Приангарье отпразднуют 45-летие с начала строительства БАМа
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Иркутская область, 14.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко провел рабочее совещание, на котором обсуждалось предстоящее празднование 45-летия с начала строительства Байкало-Амурской магистрали – всесоюзной комсомольской стройки.
Как сообщает пресс-служба губернатора, в подготовке принимают активное участие представители органов власти Иркутской области, организации ветеранов строительства БАМа и РЖД. Планируется, что в рамках празднования пройдут фестиваль искусств, чествования ветеранов комсомольской стройки, из Иркутска в Тынду отправится праздничный поезд. Юбилейные мероприятия состоятся в июле этого года.
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