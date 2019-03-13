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14.03.2019

В Приангарье отпразднуют 45-летие с начала строительства БАМа

Иркутская область, 14.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко провел рабочее совещание, на котором обсуждалось предстоящее празднование 45-летия с начала строительства Байкало-Амурской магистрали – всесоюзной комсомольской стройки.

Как сообщает пресс-служба губернатора, в подготовке принимают активное участие представители органов власти Иркутской области, организации ветеранов строительства БАМа и РЖД. Планируется, что в рамках празднования пройдут фестиваль искусств, чествования ветеранов комсомольской стройки, из Иркутска в Тынду отправится праздничный поезд. Юбилейные мероприятия состоятся в июле этого года.

СПРАВКА:

  • Байкало-Амурская магистраль (БАМ) – железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй магистральный (наряду с Транссибирской магистралью) железнодорожный выход России к Тихому океану. Общая протяженность – 4300 километров. На трассе пробито восемь тоннелей, построено 142 моста, более 200 железнодорожных станций и разъездов, свыше 60 городов и поселков. За всю историю ее строительства в нем участвовали свыше 2 миллионов человек.

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