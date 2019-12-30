|Общество
|06.01.2020
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В Приангарье поймали браконьера с незаконно добытым хариусом
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Иркутская область, 6.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Транспортные полицейские 3 января задержали в акватории реки Ангара ранее судимого 36-летнего жителя Иркутского района, который при помощи рыболовной сети нелегально выловил 15 особей хариуса.
Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте, у задержанного изъяли орудия лова и незаконно выловленную рыбу. Общий ущерб, причиненный действиями браконьера, составил более 14 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Нарушителю грозит до двух лет лишения свободы.