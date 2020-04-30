В Приангарье прогнозируют резкий всплеск заболеваемости коронавирусом

Иркутская область, 1.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в ближайшие две недели может произойти резкий всплеск заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Об этом 1 мая на заседании оперативного штаба заявил врио губернатора региона Игорь Кобзев.

Напомним, на сегодняшний день в Приангарье зарегистрирован 141 случай инфицирования. Вместе с тем, по данным аналитиков, показатель заболеваемости пока что один из самых низких в Сибири – 5,1 случая на 100 тысяч населения

– Число заразившихся с каждым днем увеличивается, причем прирост в сутки значительный. При этом у нас один из самых низких индексов самоизоляции по стране в последние две недели – в пределах двух баллов. В период майских праздников мы призываем всех оставаться дома, соблюдать все запреты и ограничения, – подчеркнул глава региона.

При этом Игорь Кобзев напомнил, что поездки на дачные участки не запрещены при соблюдении мер безопасности и наличии книжки садовода и документа, удостоверяющего личность.

Как сообщает пресс-служба губернатора, на заседании оперативного штаба также рассмотрели вопрос организации весеннего призыва. Глава региона подчеркнул, в период эпидемии он должен проводиться в особых условиях с соблюдением всех мер безопасности.

– Наша задача – организовать тестирование призывников, обеспечить их средствами индивидуальной защиты. Нужно рассмотреть возможность привлечения передвижной лаборатории. Отдельно необходимо обеспечить контроль за обследованием демобилизованных, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Главам территорий он поручил усилить работу по проверкам торговых центров, в том числе по соблюдению ими требований пожарной безопасности.