В Приангарье разработан проект Концепции развития системы ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья

Иркутск, 2.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области разработан проект концепции развития системы ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам до четырех лет. Об этом было заявлено на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам реализации в регионе мероприятий по развитию ранней помощи в РФ на период до 2020 года. Совещание прошло под руководством заместителя председателя правительства Иркутской области Валентины Вобликовой. Зампред напомнила, что в регионе с 2017 года ведется работа по созданию Межведомственной службы ранней помощи детям. В работу включены не только структуры органов власти, но и общественные организации.



С 2018 года начата реализация отдельных направлений. Концепция развития системы ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам в возрасте до четырех лет на период до 2020 года разработана при межведомственном взаимодействии с региональными министерствами здравоохранения и образования, социального развития, опеки и попечительства, негосударственными организациями.



Как сообщает пресс-служба облправительства, в проекте концепции определено, что служба ранней помощи создается для оказания психолого-педагогической помощи детям на раннем этапе развития, поддержки их семей, в первую очередь посредством консультаций, подбора способов взаимодействия с ребенком, его воспитания и обучения, коррекции отклонений в развитии.



- Мы все понимаем, что большая часть усилий специалистов будет направлена на те семьи, где родители обращают недостаточно внимания на своих детей, откуда приходят педагогически запущенные дети. Но ведь даже если малыш родился с какими-то ограничениями по здоровью в самом отдаленном районе, независимо от места проживания ребенка и социального статуса семьи, основная цель вновь создаваемой службы выявить, помочь в лечении и обучении. И в этом огромную роль играют специалисты на местах, органы местного самоуправления, которые знают свои семьи и их проблемы, - подчеркнул Валентина Вобликова.



Ранняя помощь будет входить в полномочия центров на базе учреждений здравоохранения, образования, социальной защиты, некоммерческих организаций. Задача каждого из них - выявить семью, воспитывающую ребенка с ОВЗ, в рамках компетенции оказать консультационную помощь и направить семью в подходящее учреждение для оказания индивидуальной помощи, необходимых услуг, научить родителей организовать качественную работу по развитию своего ребенка.



В рамках концепции также составлена Дорожная карта основных мероприятий по формированию и реализации системы ранней помощи в Иркутской области, которой определены конкретные мероприятия для каждого субъекта.



Как сообщила заместитель министра здравоохранения региона Елена Голенецкая, министерство будет заниматься выявлением детей, нуждающихся в ранней помощи. Поддержка семей будет начинаться с работы по профилактике отказов от новорожденных с будущей мамой, начиная с беременности, дальнейшее медицинское сопровождение ребенка в детских стационарах и определение реабилитационных услуг. В рамках реабилитационных мероприятий будет расписываться индивидуальная система оказания медицинской помощи.



Большой раздел в концепции уделен мерам социального обслуживания. Как отметил первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Алексей Макаров, в планах минсоцразвития - создание регионального ресурсного центра содействия ранней помощи. Также организуются консультативные пункты на базе учреждения социального обслуживания, в частности, на базе детских домов, которые постепенно освобождаются после того, как оттуда забирают детей под опеку или усыновляют. Алексей Макаров подчеркнул, что в пяти комплексных центрах социального обслуживания населения уже созданы службы ранней помощи, которые представляют собой группу специалистов различных специальностей: врачи ЛФК, физиотерапевты, психологи, дефектологи, социальные педагоги, специалисты по социальной работе, неврологи, педиатры, оказывающие помощь конкретному ребенку и членам его семьи, детям, имеющим риск возникновения таких нарушений в более старшем возрасте и их семьям.



В министерстве образования также проведена предварительная работа - определены организации, которые могут помочь детям с ОВЗ - на базе дошкольных образовательных учреждений, консультативных пунктов и центров (их в регионе 196) коррекционных школ, их в области 15. На базе центров есть специалисты, которые могут оказывать психологическую, педагогическую, логопедическую помощь. Площадка по службе ранней помощи уже действует на базе центра психолого-педагогической медицинской и социальной помощи в Иркутске.



- Говоря о взаимодействии всех служб, надо учесть преемственность программ, потому что на каждом этапе взросления ребенка решаются свои задачи, чтобы подход в обучении и подготовки во всех структурах был един. Максимально использовать ресурс общественных организаций, - подчеркнула Валентина Вобликова.



На совещании была принято решение, что в ближайшее время проект концепции будет передан председателю правительства Иркутской области Руслану Болотову для утверждения. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутск

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