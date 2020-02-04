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04.02.2020

В Приангарье с 24 января по 4 февраля госпитализировали 14 человек с признаками ОРВИ, прибывших из Китая

Иркутская область, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), - С 24 января по 4 февраля 2020 года были госпитализированы 14 человек с признаками ОРВИ, прибывшие в Иркутскую область из КНР. Случаев коронавирусной инфекции пока не зафиксировано, сообщает пресс-служба регправительства.

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поручил усилить меры для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Этой проблеме было посвящено совещание в правительстве региона 4 февраля. Сейчас создается межведомственный оперативный штаб, в который войдут представители всех ответственных структур и ведомств. Возглавил штаб и.о. председателя правительства Иркутской области Руслан Болотов.

Как пояснила и.о. министра здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева, 3 февраля были госпитализированы с признаками ОРВИ четыре человека, прибывшие рейсом из Пекина – результаты их анализов также отрицательные.

– Случаи заболевания зарегистрированы более чем в 20 странах мира, в том числе, в Российской Федерации. В Иркутской области на данный момент случаев коронавирусной инфекции нет, но мы должны усилить меры предупредительного характера. Считаю, необходимо ограничить прилет чартерных рейсов из Китая в Иркутскую область, а также движение автобусов и автомобилей. Железнодорожное сообщение и регулярные перелеты уже ограничены. Медицинские учреждения должны быть полностью готовы к приему пациентов, – сказал Игорь Кобзев.

Напомним, Россия с 1 февраля ограничила авиасообщение с Китаем, где выявлена вспышка вызванной новым коронавирусом пневмонии. Вместе с тем, специалисты санитарно-карантинного контроля Роспотребнадзора на борту самолета проверили температуру всех пассажиров, прилетевших 1 февраля рейсом Санья-Иркутск из Китая. Известно, что ни у кого из них не подтвердился опасный диагноз. Эти меры принимаются в соответствии с планом межведомственных мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Иркутской области, который утвержден врио губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым. Проверять будут всех пассажиров, прибывших из Китая.

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