В Приангарье с начала года выдворены за пределы РФ более 1200 иностранцев

Иркутская область, 12.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье с начала года за пределы Российской Федерации выдворено 1213 иностранных граждан.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, в целях предупреждения, выявления и пресечения правонарушений миграционного законодательства за восемь месяцев 2018 года проведено более 9,5 тысяч проверочных мероприятий.

По их результатам выявлено более 13 тысяч административных правонарушений, связанных с пребыванием и проживанием иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, трудовой деятельностью иностранных работников.

По материалам подразделений по вопросам миграции территориальных ОВД Иркутской области выдворено в административном порядке за пределы Российской Федерации 1213 Кроме того, в текущем году принято 748 решений о не разрешении въезда в РФ иностранным гражданам, нарушившим сроки пребывания и неоднократно привлеченным к административной ответственности.