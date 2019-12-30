В Приангарье с начала года выявили 17 нарушений требований пожарной безопасности среди продавцов пиротехники

Иркутская область, 6.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с начала 2020 года на продавцов пиротехнических изделий составили 17 протоколов по нарушениям требований пожарной безопасности – четыре в Иркутске, два в Братском и 11 – в Тайшетском районах. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Напомним, в период с 27 декабря 2019 года по 9 января 2020 года постановлением правительства Иркутской области на территории региона установлен особый противопожарный режим.

Согласно плану взаимодействия совместно с органами внутренних дел за сутки 5 января проведено 54 рейда, в том числе обследовано 12 мест хранения и реализации пиротехнических изделий. В рамках рейдовых мероприятий выявлено шесть нарушений.

– В целом можно сказать, что культура торговли пиротехническими изделиями с каждым годом становится лучше. Предприниматели с пониманием относятся к безопасности и соблюдают требования к продаже опасного товара. В основном, нарушения встречаются на мелких точках реализации пиротехники, где не соблюдаются правила хранения, не выдерживаются противопожарные расстояния, зачастую нет никаких документов на товар, – рассказал заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Виктор Пашков.

В соответствии с КоАП РФ, нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух до четырех тысяч рублей, на должностных лиц – от 15 до 30 тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 30 до 40 тысяч рублей, на юридических лиц – от 200 до 400 тысяч рублей.

КООРДИНАТЫ:

Сообщить о нарушения требований пожарной безопасности можно на единый круглосуточный телефон доверия ГУ МЧС по Иркутской области: 8 (3952) 39-99-99.