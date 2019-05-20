В Приангарье с начала клещевого сезона инфекции заподозрили у пятерых человек

Иркутская область, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - С начала сезона клещевой активности в Иркутской области зарегистрировано 2629 случаев обращений по поводу присасывания клещей, в том числе 654 среди детей, что на 20% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. С подозрением на клещевой энцефалит и риккетсиоз госпитализированы по одному человеку, на боррелиоз – трое.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Иркутской области, специалисты исследовали за сезон 1673 клеща. Из них оказались заражены вирусом клещевого энцефалита 1,8%, боррелиозом 13,8%, другими клещевыми инфекциями 4,9%.

На территории области организовано проведение акарицидных обработок. На сегодняшний день обработано 509,2 га – это места массового пребывания населения, территории детских образовательных учреждений, кладбища.

Центры профилактики клещевых инфекций:

Центр диагностики и профилактики клещевых инфекций (Иркутск, ул. К. Маркса,3, телефон: 8 (3952) 333-445);

Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области (Иркутск, ул. Трилиссера, 51, телефон: 8 (3952) 22-01-15, режим работы с 9.00 до 17.00 часов, проводится лабораторное исследование клещей);

Лечебно-диагностический центр МАНО (Ангарск, 6А микрорайон, 12, телефон: 8 (3955) 51-86-26, 95-20-02);

Диагностический центр «Здоровье» (Усолье-Сибирское, Комсомольский пр-т, 43, телефон: 8 (39543) 6-78-78);

Братская районная больница (Братск, ул. Курчатова, 2, телефон: 8 (3953) 216-004);

Усть-Илимская городская поликлиника №1 (Усть-Илимск, ул. Чайковского 7, телефон: 8 (39535) 7-07-07, 7-77-07).