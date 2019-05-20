|Общество
|20.05.2019
|
|
В Приангарье с начала клещевого сезона инфекции заподозрили у пятерых человек
|
Иркутская область, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - С начала сезона клещевой активности в Иркутской области зарегистрировано 2629 случаев обращений по поводу присасывания клещей, в том числе 654 среди детей, что на 20% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. С подозрением на клещевой энцефалит и риккетсиоз госпитализированы по одному человеку, на боррелиоз – трое.
Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Иркутской области, специалисты исследовали за сезон 1673 клеща. Из них оказались заражены вирусом клещевого энцефалита 1,8%, боррелиозом 13,8%, другими клещевыми инфекциями 4,9%.
На территории области организовано проведение акарицидных обработок. На сегодняшний день обработано 509,2 га – это места массового пребывания населения, территории детских образовательных учреждений, кладбища.
Центры профилактики клещевых инфекций: