В Приангарье с начала клещевого сезона паразитов сняли более чем с 1000 детей

Иркутская область, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), – С начала сезона активности клещей в Иркутской области зарегистрировано 4631 обращение по поводу присасывания клещей (в том числе 1084 – среди детей), что на 13% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Лабораторно подтвержден диагноз клещевой боррелиоз у двух заболевших.
Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Иркутской области, исследовано за сезон 2690 клещей, из них 1,4% заражены вирусом клещевого энцефалита, 16,5% – боррелиозом, 5,9% – другими клещевыми инфекциями.
На территории области продолжается проведение противоклещевых обработок. На сегодняшний день обработано 1205 га – это территории детских образовательных учреждений, места массового пребывания населения, кладбища.
Специалисты Роспотребнадзора напоминают о мерах профилактики инфекций, передающихся клещами при выезде за город, в лес, на дачные участки, а также находясь в черте города:
используйте акарицидные средства, носите защитную одежду, проводите само- и взаимоосмотры;
при перемещении в лесу следует держаться середины дороги, избегать зарослей прошлогодней травы, валежника;
осматривайте на наличие клещей домашних животных, которых берете с собой в лес;
все вещи и дикоросы (цветы, черемша и др.), с которыми вы пришли из леса, следует осмотреть на наличие клещей.
В случае укуса клеща необходимо немедленно обратиться в медицинскую организацию. Центры профилактики клещевых инфекций:
Центр диагностики и профилактики клещевых инфекций (Иркутск, ул. К. Маркса,3, телефон: 8 (3952) 333-445);
Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области (Иркутск, ул. Трилиссера, 51, телефон: 8 (3952) 22-01-15, режим работы с 9.00 до 17.00 часов, проводится лабораторное исследование клещей);
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