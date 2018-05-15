|Общество
|15.05.2018
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В Приангарье создали региональное отделение Всероссийской организации родителей детей-инвалидов
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Иркутская область, 15.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Региональное отделение Всероссийской организации родителей детей-инвалидов создано в Иркутской области, возглавит его Лилия Щеглачева.
По информации пресс-службы правительства Иркутской области, об этом сообщил первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Алексей Макаров.
– Сейчас на территории Иркутской области проживают около 12,8 тысячи детей-инвалидов, на территории региона – 221 тысяча инвалидов различных групп. Поэтому деятельность такой организации, которая будет направлена на поддержку семей, воспитывающих детей-инвалидов, очень важна. Конкретная и точечная работа, которую намерена вести организация, позволит выявить проблемные вопросы, прорабатывать концепции помощи. В министерствах социального блока – соцразвития, образования, здравоохранения – есть учреждения, которые непосредственно занимаются работой с этой категорией граждан. В структуре социальной защиты - это два реабилитационных центра, в Иркутске и в Зиминском районе. Также в Иркутске работают два отделения по сопровождению семей, воспитывающих детей-инвалидов, аналогичная служба будет открыта в течение этого года в Братске, – отметил Алексей Макаров.
В рамках деятельности 31 комплексного центра оказывается методическая и ресурсная помощь таким семьям. В 27 учреждениях социального обслуживания созданы отделения по сопровождению семей с особыми детьми, либо отделения дневного пребывания таких детей. В регионе разработана и проходит согласование Концепция ранней помощи, предусматривающая поддержку семьи на самой ранней стадии с момента рождения особого ребенка или установления диагноза. Большое значение в Концепции придается развитию межведомственного взаимодействия. Обучение специалистов для реализации мероприятий Концепции уже началось на базе Санкт-Петербургского института раннего вмешательства
– Мы будем представлять интересы не только детей-инвалидов, но и инвалидов старше 18 лет, которые в течение жизни не смогут представлять свои интересы самостоятельно. Мы планируем объединить силы всех организаций Иркутской области, занимающихся проблемами детей-инвалидов. Наша поддержка будет оказываться на протяжении всей жизни ребенка-инвалида: ранняя помощь, образование, организация сопровождения, вопросы здравоохранения, – пояснила Лилия Щеглачева.
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