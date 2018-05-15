В Приангарье создали региональное отделение Всероссийской организации родителей детей-инвалидов

Иркутская область, 15.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Региональное отделение Всероссийской организации родителей детей-инвалидов создано в Иркутской области, возглавит его Лилия Щеглачева. По информации пресс-службы правительства Иркутской области, об этом сообщил первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Алексей Макаров. – Сейчас на территории Иркутской области проживают около 12,8 тысячи детей-инвалидов, на территории региона – 221 тысяча инвалидов различных групп. Поэтому деятельность такой организации, которая будет направлена на поддержку семей, воспитывающих детей-инвалидов, очень важна. Конкретная и точечная работа, которую намерена вести организация, позволит выявить проблемные вопросы, прорабатывать концепции помощи. В министерствах социального блока – соцразвития, образования, здравоохранения – есть учреждения, которые непосредственно занимаются работой с этой категорией граждан. В структуре социальной защиты - это два реабилитационных центра, в Иркутске и в Зиминском районе. Также в Иркутске работают два отделения по сопровождению семей, воспитывающих детей-инвалидов, аналогичная служба будет открыта в течение этого года в Братске, – отметил Алексей Макаров. В рамках деятельности 31 комплексного центра оказывается методическая и ресурсная помощь таким семьям. В 27 учреждениях социального обслуживания созданы отделения по сопровождению семей с особыми детьми, либо отделения дневного пребывания таких детей. В регионе разработана и проходит согласование Концепция ранней помощи, предусматривающая поддержку семьи на самой ранней стадии с момента рождения особого ребенка или установления диагноза. Большое значение в Концепции придается развитию межведомственного взаимодействия. Обучение специалистов для реализации мероприятий Концепции уже началось на базе Санкт-Петербургского института раннего вмешательства – Мы будем представлять интересы не только детей-инвалидов, но и инвалидов старше 18 лет, которые в течение жизни не смогут представлять свои интересы самостоятельно. Мы планируем объединить силы всех организаций Иркутской области, занимающихся проблемами детей-инвалидов. Наша поддержка будет оказываться на протяжении всей жизни ребенка-инвалида: ранняя помощь, образование, организация сопровождения, вопросы здравоохранения, – пояснила Лилия Щеглачева. СПРАВКА: Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов, была учреждена на федеральном уровне 7 апреля 2018 года. Решение об этом принял учредительный съезд в Москве, собравший представителей региональных организаций из 60 субъектов РФ. Основные направления деятельности организации: помощь в решении организационных вопросов на уровне региона; помощь в решении проблемных вопросов на федеральном уровне; более тесное сотрудничество региональных органов власти с общественными родительскими организациями; возможность ускорить продвижение новых идей и технологий, успешных и эффективных практик более опытных организаций России. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... алексей макаров

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