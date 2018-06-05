В Приангарье Tele2 поздравила ветеранов и обеспечила их льготными услугами связи

Иркутская область, 5.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, совместно с областным Советом ветеранов поздравили ветеранов и тружеников тыла с 73-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Компания обеспечила ветеранов льготными услугами связи. Ежегодно в честь Дня Победы Tele2 проводит совместный проект с областным Советом ветеранов, предоставляя SIM-карты с льготным тарифом участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. В этом году оператор передал 55 SIM-карт. Компания ежемесячно будет начислять ветеранам 100 бесплатных минут для звонков на номера России. Об этом сообщает пресс-служба оператора. Анатолий Лавыгин, заместитель председателя иркутского областного Совета ветеранов: «Мы помним тех, кто вложил все силы в годы войны и послевоенное время, чтобы мы сегодня могли жить, работать, радоваться, растить детей и внуков. Доброй традицией стало и то, что в честь Дня Победы оператор связи проводит акцию и вручает SIM-карты ветеранам с льготными минутами. Для нас ценно то, что компания помнит о ветеранах. Людям пожилого возраста порой связь жизненно необходима, как и важны поддержка, забота, внимание и общение. Мы активно участвуем в общественной жизни. Сегодня с нами люди, которые организуют ветеранское движение. Им тоже важно оставаться с ветеранами на связи. Компания Tele2 стала нашим надежным партнером, как в сфере телекоммуникации, так и в социальных инициативах». Михаил Прахов, директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2: «Мы благодарны нашим героям за Победу и мирное небо над головой. Компания Tele2 готова поддержать Совет ветеранов и словом, и делом. Мы желаем нашим дорогим ветеранам крепкого здоровья, бодрости и благополучия. И пусть всегда с нашей помощью будут на связи с близкими и родными». ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... tele2

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