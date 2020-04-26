В Приангарье выбрали лучший школьный музей

Иркутская область, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Организационный комитет «Наша Победа» в Приангарье подвел итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший школьный музей/комната/уголок памяти Великой Отечественной войны», проводимого в рамках партийного проекта «Историческая память».

Как сообщает пресс-служба партии «Единая Россия», конкурс проходил в двух номинациях: «Сельская школа» и «Городская школа». Были определены победители в двух номинациях: «Сельская школа» и «Городская школа», которые в дальнейшем примут участие в федеральном этапе конкурса от региона.

В номинации «Лучший сельский школьный музей» победа досталась Краеведческому музею МОУ ИРМО «Ширяевская СОШ» Иркутского района. В призерах – музеи школ Слюдянского, Куйтунского, Тулунского, Аларского районов.

В номинации «Лучший городской школьный музей» победил Музей Воинской Славы МБОУ Ангарска «СОШ № 37». В призерах – Усолье-Сибирское, Усть-Илимск, Братск, Вихоревка, Свирск.

Конкурс проводится в рамках реализации партийного проекта «Единой России» «Историческая память», его цель – привлечение подрастающего поколения к изучению и сохранению военно-исторического наследия родного края.

В связи со сложной эпидобстановкой в регионе о дате награждения дипломами и памятными призами победителей будет сообщено позже.